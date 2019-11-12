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Нурмагомедов заложил именную звезду на Аллее Славы в Краснодаре. Видео 

Чемпионат.com + ещё 3 1 час назад
Хабиб заложил именную звезду в Краснодаре
Фото: ТАСС
Российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, принял участие в закладке именной звезды в Краснодаре на местной Аллее Славы. В ходе мероприятия боец пообщался с болельщиками и провел автограф-сессию.
Также Нурмагомедов дал несколько советов на тему организации досуга детей.
«Посоветовал бы родителям, чтобы они подавали правильный пример, чтобы они заставляли детей учиться, тренироваться, чтобы вели их образ жизни, сделали расписание. Свободное время для детей — это самое опасное», — сказал Нурмагомедов.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед.
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Теги:
MMA , Хабиб Нурмагомедов
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