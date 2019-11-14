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Макгрегора назвали «позором ММА» 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Макгрегора назвали «позором ММА»
Фото: Jason Silva, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
32-летний бразильский боец смешанного стиля (ММА) и чемпион Bellator Патрисиу Фрейри раскритиковал ирландского бойца.
Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Патрисиу Фрейри обрушился с жесткой критикой на ирландского бойца Конора Макгрегора.
32-летний бразилец ответил на пост Макгрегора в соцести, который тот посвятил годовщине своей победы над американцем Эдди Альваресом. Благодаря ей он получил второй титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«Ты двойной чемпион, у которого не хватило силенок защитить ни один из титулов. А потом и вовсе опозорил себя и весь наш спорт», — написал Фрейри в Twitter.
Фрейри является чемпионом Bellator в двух весовых категориях, одержав 30 побед в карьере и потерпел всего четыре поражения.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Из-за перерыва в выступлениях его лишили обоих титулов. Он не смог вернуть себе пояс в легком весе, уступив россиянину Хабибу Нурмагомедову.
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Теги:
MMA , Эдди Альварес , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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