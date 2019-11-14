Макгрегора назвали «позором ММА»

32-летний бразильский боец смешанного стиля (ММА) и чемпион Bellator Патрисиу Фрейри раскритиковал ирландского бойца.

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Патрисиу Фрейри обрушился с жесткой критикой на ирландского бойца Конора Макгрегора

32-летний бразилец ответил на пост Макгрегора в соцести, который тот посвятил годовщине своей победы над американцем Эдди Альваресом . Благодаря ей он получил второй титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Ты двойной чемпион, у которого не хватило силенок защитить ни один из титулов. А потом и вовсе опозорил себя и весь наш спорт», — написал Фрейри в Twitter.

Фрейри является чемпионом Bellator в двух весовых категориях, одержав 30 побед в карьере и потерпел всего четыре поражения.