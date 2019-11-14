Бразильский боец смешанного стиля, чемпион Bellator в двух весовых категориях Патрисиу Фрейри раскритиковал ирландского бойца Конора Макгрегора.
Ирландец напомнил в Twitter о годовщине своей победы над американцем Эдди Альваресом, которая принесла ему второй титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«Ты двойной чемпион, который не смог защитить ни один из титулов. А потом и вовсе опозорил себя и весь наш спорт», — написал ему Фрейри в комментариях.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе, был лишен обоих титулов из-за паузы в проведении боев. В октябре 2018 года проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона в легком весе.