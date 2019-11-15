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Бывший чемпион UFC представил уличную драку с Майком Тайсоном и стал посмешищем 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Экс-чемпиона UFC высмеяли за мечты о драке с Тайсоном
Фото: @chuckliddell
Американский боец смешанного стиля (MMA) Чак Лидделл порассуждал о том, кто выиграет в уличном поединке между ним и бывшим боксером-тяжеловесом Майком Тайсоном. Видео-интервью доступно на YouTube-канале EdMylett.
49-летний Лидделл убежден, что одержит победу над Тайсоном.
«На улице я точно выиграю. Конечно, у него может пройти удар. Есть шанс поймать меня, но в остальном — для него все было бы кончено», — заявил боец.
Слова Лидделла были широко растиражированы в социальных сетях, в частности, в Twitter-аккаунте Bloody Elbow. Для его подписчиков высказывание бойца послужило объектом шуток.
«Чаку бы только фэнтези писать», — считает Jin Dong.
«Вот и хронические травмы головного мозга заговорили…», — написал Tommy.
«Я даже сомневаюсь, что нынешний Чак справится с картонной фигурой Тайсона, честно говоря», — полагает Digital Trycicle.
Лидделл известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он владел поясом чемпиона в полутяжелом весе и четыре раза защищал титул. После ухода из организации Лидделл стал членом Зала славы UFC.
Тайсон — член Международного зала боксерской славы. Он становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и неоднократно признавался боксером года. Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. На момент завоевания титула ему исполнилось 20 лет и 144 дня.
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Теги:
MMA , Майк Тайсон , Чак Лидделл
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