21-летнему бойцу ММА из России дали 4 года колонии

Боец ММА и его подружка сели в колонию за избиение прохожего

Новосибирский спортсмен Марк Белых получил 4 года колонии за то, что в новогодние праздники дважды избил случайного прохожего, говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры . Вместе с ним суд наказал и его подружку, которая присоединилась к драке.

По данным следствия, инцидент произошёл 3 января 2019 года. 21-летний боец и его 17-летняя подружка будучи пьяными отправились гулять. На улице на своём пути они встретили 34-летнего мужчину. У Белых с прохожим завязался конфликт, который быстро перерос в драку.

«Белых внезапно напал на потерпевшего со спины, обхватив его руками за туловище, повалил мужчину на землю и сел на него сверху, лишив потерпевшего возможности оказать сопротивление. После чего нанёс кулаками рук не менее 5 ударов в голову потерпевшего», — говорится в сообщении правоохранителей.

Потасовку прекратила девушка спортсмена. Потерпевший ушёл, однако через час молодая пара встретила его снова. Белых бросился в драку. На этот раз подружка его поддержала.

« (Она) приискала во дворе дома совковую лопату и нанесла не менее 4 ударов лопатой по голове потерпевшего, отчего он упал на землю. После этого Белых неустановленным предметом, руками и ногами избил мужчину», — отмечают в прокуратуре.