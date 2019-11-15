21-летнему бойцу ММА из России дали 4 года колонии

Новосибирский спортсмен Марк Белых получил 4 года колонии за то, что в новогодние праздники дважды избил случайного прохожего, говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры. Вместе с ним суд наказал и его подружку, которая присоединилась к драке.
По данным следствия, инцидент произошёл 3 января 2019 года. 21-летний боец и его 17-летняя подружка будучи пьяными отправились гулять. На улице на своём пути они встретили 34-летнего мужчину. У Белых с прохожим завязался конфликт, который быстро перерос в драку.
«Белых внезапно напал на потерпевшего со спины, обхватив его руками за туловище, повалил мужчину на землю и сел на него сверху, лишив потерпевшего возможности оказать сопротивление. После чего нанёс кулаками рук не менее 5 ударов в голову потерпевшего», — говорится в сообщении правоохранителей.
Потасовку прекратила девушка спортсмена. Потерпевший ушёл, однако через час молодая пара встретила его снова. Белых бросился в драку. На этот раз подружка его поддержала.
« (Она) приискала во дворе дома совковую лопату и нанесла не менее 4 ударов лопатой по голове потерпевшего, отчего он упал на землю. После этого Белых неустановленным предметом, руками и ногами избил мужчину», — отмечают в прокуратуре.
Потерпевший обратился в полицию. Парочку задержали, но вину в преступлении ни один из них не признал. В результате суд приговорил Белых к 4 годам колонии строгого режима, а его подружку 2 годам колонии с общим режимом содержания преступников. Кроме того осуждённые обязаны компенсировать пострадавшему моральный вред в размере 200 тысяч рублей.