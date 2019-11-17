«Брат по жизни»: Макгрегор поддержал россиянинf

«Брат по жизни»: Макгрегор трогательно поддержал россиянина Лобова

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поддержал российского коллегу Артема Лобова после поражения в поединке против Джейсона Найта.

Макгрегор выложил в своем Instagram "карусель" совместных фотографией с россиянином и назвал его "воином".

"Какое это было путешествие, приятель. Что это за путешествие! Ты уносишь меня прочь, братан, от мировых туров до настоящего бойца! Ты заслуживаешь всего мира и даже больше, мой брат! Поздравляю с еще одним потрясающим боем! Что за история", — написал Конор Макгрегор.

Он также назвал Артема Лобова "братом по жизни" и поздравил Найта с победой.

Напомним, что бывший полулегковес UFC Джейсон Найт уверенно реваншировал поражение семимесячной давности, нокаутировав Артема Лобова в главном событии турнира Bare Knuckle FC 9, состоявшегося в Билокси, штат Миссисипи.

В отличие от первого кулачного поединка, Найт крайне расчетливо провел бой, продемонстрировав безупречную защиту и тайминг, и уже в первом раунде нанес сопернику серьезное рассечение под левым глазом, а во втором отрезке матча точным ударом в челюсть отправил «Русского Молота» в нокдаун.