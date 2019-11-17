«Брат по жизни»: Макгрегор поддержал россиянинf

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поддержал российского коллегу Артема Лобова после поражения в поединке против Джейсона Найта.
Макгрегор выложил в своем Instagram "карусель" совместных фотографией с россиянином и назвал его "воином".
"Какое это было путешествие, приятель. Что это за путешествие! Ты уносишь меня прочь, братан, от мировых туров до настоящего бойца! Ты заслуживаешь всего мира и даже больше, мой брат! Поздравляю с еще одним потрясающим боем! Что за история", — написал Конор Макгрегор.
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Artem Lobov! What a warrior. What a journey this has been mate. What a journey this is! You blow me away bro, from the world tours to the ultimate fighter to this! You deserve the world and more my brother! Congrats on another amazing fight! What a story! Brothers for life mate ❤️ Congrats to Jason Knight. Amazing warrior. Great fight.
Он также назвал Артема Лобова "братом по жизни" и поздравил Найта с победой.
Напомним, что бывший полулегковес UFC Джейсон Найт уверенно реваншировал поражение семимесячной давности, нокаутировав Артема Лобова в главном событии турнира Bare Knuckle FC 9, состоявшегося в Билокси, штат Миссисипи.
В отличие от первого кулачного поединка, Найт крайне расчетливо провел бой, продемонстрировав безупречную защиту и тайминг, и уже в первом раунде нанес сопернику серьезное рассечение под левым глазом, а во втором отрезке матча точным ударом в челюсть отправил «Русского Молота» в нокдаун.