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«Еще два года»: Нурмагомедов не собирается завершать карьеру бойца 

Вести.Ru + ещё 7 2 часа назад
Нурмагомедов назвал сроки завершения карьеры
Фото: РИА Новости
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов продолжит выступления на профессиональном уровне в ближайшие два года. Это подтвердил его отец и наставник Адбулманап Нурмагомедов.
"Еще два года мы в боях", — приводит слова Нурмагомедова –старшего ТАСС.
Напомним, что накануне Хабиб Нурмагомедов сообщил о том, что в скором времени может завершить карьеру бойца смешанного стиля. 31-летний спортсмен не исключил завершения карьеры после следующего боя против Тони Фергюсона.
За время своих выступлений в ММА в активе Нурмагомедова значится 28 побед и ни одного поражения.
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Теги:
MMA , Тони Фергюсон , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС
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