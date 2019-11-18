Нурмагомедов назвал сроки завершения карьеры

«Еще два года»: Нурмагомедов не собирается завершать карьеру бойца

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов продолжит выступления на профессиональном уровне в ближайшие два года. Это подтвердил его отец и наставник Адбулманап Нурмагомедов.

"Еще два года мы в боях", — приводит слова Нурмагомедова –старшего ТАСС.

Напомним, что накануне Хабиб Нурмагомедов сообщил о том, что в скором времени может завершить карьеру бойца смешанного стиля. 31-летний спортсмен не исключил завершения карьеры после следующего боя против Тони Фергюсона

За время своих выступлений в ММА в активе Нурмагомедова значится 28 побед и ни одного поражения.