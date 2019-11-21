Хабиб назвал свое главное достижение

«Ему нельзя было проиграть. Я считаю большим достижением, что после всех его высказываний и интервью я от души заткнул его. Такое удовольствие получил», — сказал Нурмагомедов во время встречи со студентами в Ташкенте, его слова приводит ТАСС.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе состоялся в октябре 2018 года. Россиянин одержал победу, применив удушающий прием в четвертом раунде поединка. После окончания боя Нурмагомедов перелез через сетку октагона и устроил драку с командой соперника.