Хабиб может сразиться по правилам бокса с Мэйуэзером

Нурмагомедов может провести бой по правилам бокса с Мэйуэзером

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов мог бы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мэйуэзера. Об этом ТАСС заявил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов

Ранее Мэйуэзер объявил о том, что возобновит карьеру в 2020 году. При этом ранее сам боксер и Нурмагомедов отмечали, что могли бы провести совместный поединок.

"Для этого (боя с Мэйуэзером) нам нужен полугодовой сбор с командой Василия Ломаченко. Мы с ними общаемся, так что посмотрим", — сказал Нурмагомедов-старший.