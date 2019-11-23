Макгрегор обманул всех фанатов UFC 

В октябре 2019 года бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор посетил Москву, где дал пресс-конференцию для болельщиков и журналистов.
В ходе мероприятия, 31-летний ирландец заявил, что проведет следующий бой 18 января 2020 года.
Сегодня, 23 ноября российский боец Алексей Олейник подписал контракт с американцем Морисом Грином, который пройдет 18 января на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Комментируя эту новость, 42-летний уроженец Харькова добавил: «Думаю, с Конором мы не будем драться в одном турнире, потому что у меня турнир UFC Fight Night, а Конор будет драться на номерном», — сказал Олейник в эфире своего YouTube-канала.
Ранее сообщалось, что Макгрегор ведет переговоры о поединке против американца Дональда Серроне.
В последний раз скандальный ирландец выходил в октагон 7 октября 2018 года. В том поединке он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом.