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Емельяненко нокаутировал Кокляева на турнире в Москве 

Газета.Ru + ещё 66 2 часа назад
Хватило одного раунда: Емельяненко уничтожил Кокляева
Фото: ТАСС
29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве состоялся один из самых неоднозначных поединков за всю историю смешанных единоборств и бокса. Лицом к лицу на ринге встретились боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев. 38-летний уроженец Старого Оскола и младший брат легендарного Федора Емельяненко в своей карьере провел 36 боев, в которых одержал 28 побед. Его последний выход в октагон датирован августом 2018 года, но в последнее время российский тяжеловес стал тяготеть к боксу.
Именно по правилам бокса состоялся его бой с Кокляевым. Причем для самого Емельяненко этот поединок стал вторым в его боксерской карьере. Десять лет назад, в октябре 2009 года Александр встретился с тогдашним чемпионом России по кикбоксингу Хизиром Плиевым. Поединок продлился все четыре раунда, но победитель так и не был выявлен — двое из трех судей не смогли отдать предпочтение ни Емельяненко, ни Хизиеву: 38-38, 38-38, 37-40, ничья.
Встреча с Кокляевым же носила больше развлекательный характер, ведь Михаил до сих пор не имел никакого опыта ни в единоборствах, ни в боксе, потому что специализируется в тяжелой атлетике. Ему долгое время принадлежал абсолютный рекорд России в становой тяге — 417.5 кг. С 2005 года Кокляев начал заниматься силовым экстримом, а также стал проводить соревнования по бодибилдингу и пауэрлифтингу. Его выход на ринг был, соответственно, дебютным.
Примечательно, что, несмотря на всю абсурдность проведения боя Кокляева с Емельяненко, поединок был санкционирован Федерацией бокса России. Спортсменам были выданы боксерские лицензии и обеспечен гонорар.
Так, победителю поединка будут присуждены призовые в размере 1 млн рублей, проигравшему — 500 тысяч рублей. Все ради популяризации бокса в России.
Накануне боя спортсмены прошли традиционную церемонию взвешивания, правда, она, конечно же, являлась лишь формальностью, потому как Кокляев превзошел своего оппонента аж на 20 кг. Так, Александр Емельяненко показал вес в 113,6 кг, а Михаил Кокляев — 134,1 кг.
В промоутерской компании Fight Nights Global, которая приняла участие в организации поединка, к слову, выразили мнение, что встреча Емельяненко с Кокляевым справедливо вызывает интерес не только из-за абсурдности ситуации, но и по спортивным факторам. Так, глава компании Камил Гаджиев накануне выразил мнение, что фаворитом схватки является именно Емельяненко ввиду своего опыта и отсутствия онного у Кокляева.
«Для промоушена всегда выгодна победа аутсайдера. Если Кокляев нокаутирует Емельяненко, это будет чудом, феерией. Все начнут смотреть, топить. Сразу можно организовывать реванш. Хотя объективно Саша — фаворит», — цитирует Гаджиева «Советский спорт».
Надо подчеркнуть, что абсурдной оказалась и организация турнира. Помимо боя Емельяненко с Кокляевым в карде были проведены еще семь поединков. Все — по правилам бокса, хотя один бой изначально был заявлен по правилам смешанных единоборств. Так, Максим Новоселов и Алексей Гончаров, которые встречались в рамках со-главного события бойцовского вечера, должны были сразиться по правилам ММА, однако соперники все-таки сошлись в боксерском поединке. Победу единогласным решением судей одержал Новоселов, в послематчевом интервью заявивший, что «о том, что будет боксировать, узнал лишь за пять минут до выхода на ринг».
Что касается боя Емельяненко и Кокляева, то его начало было в итоге отложено почти до часу ночи по московскому времени, хотя встреча была запланирована примерно на 23 часа вечера, что внесло определенные трудности как представителям СМИ, работавшим на «ВТБ Арене», так и пришедшим на стадион зрителям.
Перед выходом на ринг Александр Емельяненко заявил, что у него имеется свой план на бой, но при этом он выразил намерение посмотреть, что покажет Михаил Кокляев.
«Хочу посмотреть на Кокляева, что он покажет. Точнее, что он ничего против меня сделать не может», — сказал боец.
Кокляев в свою очередь подчеркнул, что никакой тактики на поединок не запланировал и выразил намерение полностью отталкиваться от своего оппонента.
Действительно, с самого начала раунда Кокляев показал намерение уйти в оборону, тогда как Емельяненко стал атаковать, нанеся несколько ударов по корпусу. Впрочем, Александр пропустил несколько джебов вллицо, но сумел удачно пойти в размен, из-за чего Кокляев уже к концу раунда выглядел уставшим и потерявшим концентрация.
За 20 секунд до конца первого раунда Александр Емельяненко нанес серию ударов по лицу соперника: правой прямой и левой сбоку, отправив Кокляева в нокдаун. Михаил с трудом сумел подняться на ноги, но арбитр принял решение о завершении поединка — Кокляев попросту не нашел в себе сил продолжить бой. Как итог — победа Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.
Чемпионский титул победителю вручил приглашенный на турнир 16-летний школьник из Иркутска Вячеслав Дорошенко, который стал известен после того, как спас девятилетнюю девочку от насильника-педофила. Александр Емельяненко, комментируя свою победу, извинился перед зрителями за то, что поединок завершился уже в первом раунде.
«Спасибо всем, кто пришел и посмотрел этот бой. Я как мог растягивал бой, но как получилось. Возможно, в следующий раз будет пять таких граждан против меня за один вечер»,
Кокляев между тем подчеркнул, что готов провести повторный поединок. Уже по правилам смешанных единоборств.
«Для меня это был великолепный и знаменательный день. Не прекращу заниматься боксом. По советам Александра начну заниматься борьбой. Если что, готов провести реванш с Емельяненко. Я начну бороться, чтобы принять реванш в поединке по правилам ММА», — отметил стронгмен.
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Комментарии172 
Теги:
MMA , Александр Емельяненко , Камил Гаджиев , Федор Емельяненко , Максим Новоселов , Алексей Гончаров
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