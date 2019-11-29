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«Мы живём в лучшее время. Спасибо Путину». А. Емельяненко поддержал президента 

Чемпионат.com + ещё 5 5 часов назад
«Мы живём в лучшее время. Спасибо Путину»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко положительно отозвался о президенте Российской Федерации Владимире Путине, во время правления которого, по мнению спортсмена, в стране стало лучше жить.
«Нравится ли мне время, в которое я живу? Прекрасное время. Замечательное время. Много людей несогласных, недовольных, ненавистных. Но мы живём в лучшее время. Спасибо за это нашему президенту Владимиру Владимировичу.
Не каждый понимает, как ему приходится на мировой арене противостоять всем ненавистным гражданам, которые хотят опорочить Россию. Ещё, получается, и внутри граждане чем-то недовольны. Пускай назовут мне время, когда жилось им лучше.
Все готовы стать президентами, у каждого есть план, как вывести нашу страну вперёд и стать лидерами на мировой арене. Но перед этим каждому нужно чуть украсть денег и отдохнуть со своими друзьями, а потом они приступят к обязанностям президента. Глупые люди», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.
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Комментарии18 
Теги:
MMA , Александр Емельяненко , Владимир Путин
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