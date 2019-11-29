Александр Емельяненко рассказал о «подпорченном» третьем брате

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал, чем занимается его брат Иван. Слова спортсмена приводит «Комсомольская правда».

По словам бойца, Иван живет в Старом Осколе вместе с матерью. Емельяненко подчеркнул, что его брат был предоставлен самому себе.

«А спортом заниматься очень тяжело: жить в режиме, ходить постоянно в зал, от всего отказываться. Мне кажется, его чуть-чуть подпортила фамилия Емельяненко», — заявил спортсмен.

Иван — младший брат в семье Емельяненко, профессиональным спортом он не занимался. Александр Емельяненко и его старший брат Федор продолжают выступать в ММА. В 2017-м между ними разгорелся конфликт. Тогда Александр назвал окружение старшего брата «подхалимами» и обвинил в отказе Федора вступаться за него в конфликте с другим российским бойцом — Сергеем Харитоновым . В ответ на это Федор опубликовал открытое письмо, в котором назвал младшего брата Иудой.

29 ноября Емельяненко предстоит поединок по правилам бокса против российского пауэрлифтера Михаила Кокляева. 28 ноября была обнародована сумма гонорара победителю боя.