Емельяненко недооценивает Кокляева

Тренер Михаила Кокляева Эдгар Гукасян поделился мнением о предстоящем бою своего подопечного против бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко. Об этом сообщают "Известия".
По его словам, Кокляев подходит к поединку в своей максимально лучшей форме.
"Думаю, что Миша способен порадовать зрителей красивым боем. Емельяненко недооценивает уровень готовности моего спортсмена. Ментально Кокляев готов противостоять ему", — сказал Гукасян.
Напомним, что бой Кокляев — Емельяненко состоится в Москве 29 ноября.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России объявила гонорар за бой между бойцом ММА Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым