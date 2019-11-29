Емельяненко недооценивает Кокляева

Тренер Кокляева заявил о недооценке со стороны Емельяненко

Тренер Михаила Кокляева Эдгар Гукасян поделился мнением о предстоящем бою своего подопечного против бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко . Об этом сообщают "Известия".

По его словам, Кокляев подходит к поединку в своей максимально лучшей форме.

"Думаю, что Миша способен порадовать зрителей красивым боем. Емельяненко недооценивает уровень готовности моего спортсмена. Ментально Кокляев готов противостоять ему", — сказал Гукасян.

Напомним, что бой Кокляев — Емельяненко состоится в Москве 29 ноября.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России объявила гонорар за бой между бойцом ММА Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым