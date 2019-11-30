«Позорище»: Емельяненко и Кокляев разочаровали зрителей

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился впечатлениями от поединка между бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Экс-футболист заявил, что ему жаль людей, которые заплатили деньги, чтобы сходить на бой.
"Народ сидел у экранов и ждал боя, кто-то вообще в поздний час съездил на стадион, чтобы посмотреть поединок в живую. Сам сидел три часа у телевизора и ждал бой, но в итоге он таким позорищем закончилось", — цитирует Павлюченко Sport24.
29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде в поединке по правилам бокса, который прошел 29 ноября в Москве на "ВТБ Арене". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что Кокляев надеется на реванш с Александром Емельяненко по правилам MMA.