«Позорище»: Емельяненко и Кокляев разочаровали зрителей

Экс-игрок сборной России назвал позорищем бой Емельяненко и Кокляева

Экс-футболист заявил, что ему жаль людей, которые заплатили деньги, чтобы сходить на бой.

"Народ сидел у экранов и ждал боя, кто-то вообще в поздний час съездил на стадион, чтобы посмотреть поединок в живую. Сам сидел три часа у телевизора и ждал бой, но в итоге он таким позорищем закончилось", — цитирует Павлюченко Sport24.

29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде в поединке по правилам бокса, который прошел 29 ноября в Москве на "ВТБ Арене". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Кокляев надеется на реванш с Александром Емельяненко по правилам MMA.