Спасший девочку школьник вручил пояс Емельяненко

Спасший девочку от насильника школьник вручил пояс Александру Емельяненко

Десятиклассник Вячеслав Дорошенко, спасший девочку от насильника в Иркутске, вручил специальный чемпионский пояс Александру Емельяненко после победы над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

23 ноября Дорошенко услышал крики девятилетнего ребенка, которого насильно затаскивал в машину 48-летний мужчина. 16-летний школьник обратился за помощью к находившемуся неподалеку мужчине. Вдвоем им удалось догнать уезжающий автомобиль и спасти девочку.

29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева в поединке по правилам бокса, который прошел 29 ноября в Москве на "ВТБ Арене". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что школьник посетит поединок вместе с отцом спасенной девочки.