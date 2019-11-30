Спасший девочку школьник вручил пояс Емельяненко

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Хватило одного раунда: Емельяненко уничтожил Кокляева
Хватило одного раунда: Емельяненко уничтожил Кокляева
MMA
Слуцкий покинул "Витесс"
Слуцкий покинул "Витесс"
Футбол
Марадона может возглавить испанский клуб
Марадона может возглавить испанский клуб
Футбол
Макгрегор потребовал запоздалых благодарностей
Макгрегор потребовал запоздалых благодарностей
MMA
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
1 2
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
1 2
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
2 1
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 2
Ливерпуль Ливерпуль
Уотфорд
Уотфорд
0 3
Бёрнли Бёрнли
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
2 1
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
1 1
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
Фортуна
Фортуна
0 4
Бавария Бавария
Унион
Унион
2 0
Боруссия М Боруссия М
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Сочи Сочи
Урал
Урал
0 0
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
1 2
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
3 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
1 1
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
1 2
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
0 2
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
4 0
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 5
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
0 0
Вальядолид Вальядолид
29 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
2 1
Унион Унион
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
16:30
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
19:00
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
Челси
18:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
15:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
20:30
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
Герта
Герта
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Фортуна Фортуна
1 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
14:00
Оренбург Оренбург
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
19:00
Спартак М Спартак М
1 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Астон Вилла Астон Вилла
1 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
14:00
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Гранада Гранада
Эспаньол
Эспаньол
18:00
Осасуна Осасуна
1 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Вердер Вердер
2 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
19:30
Арсенал Арсенал
Краснодар
Краснодар
19:30
Тамбов Тамбов
2 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
3 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:30
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
22:30
Уотфорд Уотфорд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
22:30
Норвич Сити Норвич Сити
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
23:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
19:30
Динамо М Динамо М
Арсенал
Арсенал
19:30
Локомотив М Локомотив М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
23:00
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
22:30
Герта Герта
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
16:30
ЦСКА ЦСКА
Ахмат
Ахмат
19:00
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Эвертон
Эвертон
15:30
Челси Челси
Уотфорд
Уотфорд
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут
Борнмут
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
7 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
15:00
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
18:00
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
20:30
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм

Спасший девочку от насильника школьник вручил пояс Александру Емельяненко 

Газета.Ru 32 минуты назад
Спасший девочку школьник вручил пояс Емельяненко
Фото: РИА Новости
Десятиклассник Вячеслав Дорошенко, спасший девочку от насильника в Иркутске, вручил специальный чемпионский пояс Александру Емельяненко после победы над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
23 ноября Дорошенко услышал крики девятилетнего ребенка, которого насильно затаскивал в машину 48-летний мужчина. 16-летний школьник обратился за помощью к находившемуся неподалеку мужчине. Вдвоем им удалось догнать уезжающий автомобиль и спасти девочку.
29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева в поединке по правилам бокса, который прошел 29 ноября в Москве на "ВТБ Арене". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что школьник посетит поединок вместе с отцом спасенной девочки.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Кокляев надеется на реванш с Александром Емельяненко по правилам MMA Кокляев надеется на реванш с Александром Емельяненко по правилам MMA Александр Емельяненко критично высказался о своем брате Федора Александр Емельяненко критично высказался о своем брате Федора Емельяненко выразил благодарность Путину за лучшее время в истории Емельяненко выразил благодарность Путину за лучшее время в истории 
Теги:
MMA , Александр Емельяненко , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хватило одного раунда: Емельяненко уничтожил Кокляева
Хватило одного раунда: Емельяненко уничтожил Кокляева 172
Слуцкий покинул «Витесс»
Слуцкий покинул «Витесс»
Марадона может возглавить испанский клуб
Марадона может возглавить испанский клуб
Макгрегор потребовал запоздалых благодарностей
Макгрегор потребовал запоздалых благодарностей
Отец Нурмагомедова порассуждал о семье Емельяненко
Отец Нурмагомедова порассуждал о семье Емельяненко
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Как накажут обидчиков Дзюбы
02:51
Как накажут обидчиков Дзюбы
Футбол Статьи
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение