Брат Нурмагомедова нокаутировал украинца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов победил техническим нокаутом украинца Романа Головинова на турнире ADW UAE Warriors 9. Видео доступно на сайте промоушена.

Поединок состоялся 29 ноября в Абу-Даби. Он продлился три минуты и 20 секунд и был остановлен, когда Нурмагомедов после серии ударов стал добивать соперника. За поединком наблюдал двоюродный брат бойца, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

В активе 21-летнего Усмана Нурмагомедова восемь побед в восьми поединках в ММА. Головинов одержал девять побед и потерпел четыре поражения.