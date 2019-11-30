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Кокляев нашел у Емельяненко «синдром рецидивиста» 

Рамблер 1 час назад
Кокляев нашел у Емельяненко «синдром рецидивиста»
Фото: Кадр из видео / YouTube-канал Bodymania
Российский силач Михаил Кокляев прокомментировал свой поединок против бойца ММА Александра Емельяненко. Об этом сообщает Sport24.
Кокляев опроверг предположения, что бой был постановочным и потому столь быстрым.
«Какой постановочный бой? Вы что, прикалываетесь? Все же было видно и ясно», — сказал атлет.
Он добавил, что Емельяненко оказался человечнее, чем о нем думают.
«Люди воспринимают его как отрицательного героя. А он одинокий герой. У него синдром рецидивиста. А тут он показал, что не является плохим человеком. Он играет роль плохиша», — сказал Кокляев.
Боксерский поединок между бойцом ММА Александром Емельяненко и силовым атлетом Михаилом Коклюевым прошел накануне в Москве. Емельяненко нокаутировал соперника через две минуты после начала схватки.
После боя спортсмены обменялись рукопожатиями. Емельяненко извинился за скоротечный бой, а Кокляев попросил о реванше. На этот раз — в поединке по правилам MMA.
В соцсетях Кокляев также рассказал, что он подумал после нокаута.
«Я сказал себе, «Миха, надо подняться»— написал боец.
Михаил Кокляев занимается тяжёлой атлетикой, пауэрлифтингом, силовым экстримом. Он восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике в категории свыше 105 кг. Несколько достижений Михаила занесены в Книгу рекордов России. Ранее «Рамблер» сообщал, что силач сдвинул на два метра плавучий кран «Волгарь», грузоподъемностью 6,5 тысяч тонн.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии12 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
MMA , Александр Емельяненко
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