Кокляев нашел у Емельяненко «синдром рецидивиста»

Российский силач Михаил Кокляев прокомментировал свой поединок против бойца ММА Александра Емельяненко . Об этом сообщает Sport24

Кокляев опроверг предположения, что бой был постановочным и потому столь быстрым.

«Какой постановочный бой? Вы что, прикалываетесь? Все же было видно и ясно», — сказал атлет.

Он добавил, что Емельяненко оказался человечнее, чем о нем думают.

«Люди воспринимают его как отрицательного героя. А он одинокий герой. У него синдром рецидивиста. А тут он показал, что не является плохим человеком. Он играет роль плохиша», — сказал Кокляев.

Боксерский поединок между бойцом ММА Александром Емельяненко и силовым атлетом Михаилом Коклюевым прошел накануне в Москве. Емельяненко нокаутировал соперника через две минуты после начала схватки.

После боя спортсмены обменялись рукопожатиями. Емельяненко извинился за скоротечный бой, а Кокляев попросил о реванше. На этот раз — в поединке по правилам MMA.

В соцсетях Кокляев также рассказал, что он подумал после нокаута.