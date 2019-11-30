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Контракт на бой подписан: Фергюсон согласился на условия Хабиба 

Газета.Ru 2 часа назад
Фергюсон согласился на условия Хабиба
Фото: Газета.Ru
Американец Тони Фергюсон подписал контракт на бой с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Поединок должен пройти 18 апреля 2020 года в Бруклине.
Самый ожидаемый бой легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) уже гораздо ближе, чем кажется. 18 апреля 2020 года в Бруклине на арене Barclays Center лицом к лицу сойдутся действующий чемпион главного промоушена мира российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. До официального анонса исторического поединка от UFC остаются какие-то мгновения, потому что стороны уже ударили по рукам и вовсю ведут подготовку к бою.
Так, в начале недели, 26 ноября, Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок против Фергюсона. Об этом официально сообщил его менеджер Али Абдель-Азиз.
«Чемпион подписал контракт на поединок против Фергюсона, который уже давно просит о порке. Орел приземлится в Бруклине 18 апреля еще один раз. Это все для фанатов», — написал менеджер Хабиба у себя в Twitter, приложив к публикации скриншот части договора.
Затем о подписании соглашения на бой объявил отец непобежденного российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов, заявивший, что именно поединок Хабиба с Тони должен стать лучшим за последнее время в UFC.
«Бойцы идут на встречных курсах, и хочу сказать, что в промоушене никогда не встречались спортсмены, у которых было бы по 12 побед подряд. Думаю, это поединок мечты для всех фанатов смешанных единоборств», — написал Нурмагомедов в Instagram.
В команде Орла даже намекнули на то, с кем далее сразится победитель противостояния. По информации Абдель-Азиза, соперником триумфатора боя Нурмагомедов — Фергюсон должен стать американец Джастин Гэтжи, который в своей карьере ММА одержал 21 победу при двух поражениях. Правда, в UFC на эту тему никак не обмолвились. Впрочем, это и не особо принципиально в преддверии боя Хабиба с Тони.
Именно от Эль-Кукуя на протяжении долгого времени ждали соответствующей реакции. Бывший обладатель временного чемпионского пояса промоушена в легком весе неоднократно говорил о желании наконец-то встретиться с Орлом в октагоне, и вот, после победы Хабиба над Дастином Порье в сентябре этого года глава UFC Дана Уайт эту возможность американцу подарил. Изначально вопросом была конкретные дата и место проведения поединка, затем же, когда эти подробности стали известны официально, требовался ответ от самого Фергюсона.
И американский боец все-таки подписал контракт на поединок с Хабибом Нурмагомедовым.
Об этом сообщают такие авторитетные источники, как MMA Fighting и ESPN, потому сомнений в том, что UFC в ближайшее время представит официальный анонс главного боя последних нескольких лет, не возникает. В данном случае интересны детали контракта. Ни сторона Нурмагомедова, ни сторона Фергюсона этих подробностей не раскрывают. Однако, вероятно, финансовые условия данного соглашения у Орла значительнее лучше, чем у его оппонента. К слову, возможно, именно денежный фактор и мог повлиять на то, что Фергюсон далеко не сразу поставил свою подпись под договором. Впрочем, это уже не имеет значения, 29 ноября Тони вместе со своим менеджером отправился в Лас-Вегас, где встретился с представителями руководства UFC, после чего контракт и был подписан.
«Больше никаких игр. Я готов к делу. Пора дать фанатам то, чего им так давно хотелось», — так анонсирует свою встречу с Хабибом Тони, сопровождая публикацию хэштегом «Сделаем UFC великими вновь».
Несмотря на то что контракт на бой подписан с обеих сторон, никакой гарантии, что поединок состоится, нет. И Нурмагомедов с Фергюсоном знают об этом не понаслышке. История взаимоотношений Орла с Эль-Кукуем известна всем любителям смешанных единоборств. Оба бойца уже давно намереваются встретиться лицом к лицу в октагоне, но судьба постоянно разводит их.
Бой между Хабибом и Тони отменялся аж четыре раза по различным причинам. Дважды инициатором выступал Орел, имевший проблемы со здоровьем из-за чрезмерной весогонки и тяжелой травмы ноги, дважды — Фергюсон, также имевший проблемы со здоровьем. Последняя встреча двух соперников была запланирована на апрель 2018 года в рамках турнира UFC 223 в Нью-Йорке. Хабиб и Фергюсон должны были сойтись за чемпионский титул промоушена в своем дивизионе, но менее чем за неделю Эль-Кукуй выбыл из строя после повреждения связки колена. На замену Тони был вызван его соотечественник Макс Холлоуэй, выступающий в полулегкой весовой категории. Но нужный вес американец сделать не сумел. В итоге соперником Нурмагомедова стал еще один представитель США Эл Яквинта.
Итог противостояния известен: победа Орла единогласным решением судей и титул чемпиона UFC в легком весе.
С тех пор Хабиб Нурмагомедов дважды защитил свой пояс, оставшись непобежденным. Так, Орлом были повержены ирландец Конор Макгрегор, который, к слову, вернется в октагон впервые с октября 2018 года уже в январе 2020 и сразится с Дональдом Серроне, а затем американец Дастин Порье. Серия россиянина уже составляет 28 побед в 28 боях.
Что же до Тони Фергюсона, то в активе у Эль-Кукуя остается серия из 12 побед, что неоднократно отмечал отец Хабиба. После того как американец не смог сразиться с Орлом в апреле 2018-го, он провел два поединка и оба выиграл досрочно. Сначала Тони одолел Энтони Петтиса, который не смог продолжить бой из-за перелома руки, а затем побил и Серроне. Рекорд американца составляет 25 побед в 28 встречах.
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Теги:
MMA , Статьи , Тони Фергюсон , Энтони Петтис , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Абдулманап Нурмагомедов , Джастин Гэтжи , Дональд Серроне , Эл Яквинта , Макс Холлоуэй
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