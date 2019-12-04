Хабиб проведет встречу с болельщиками

Нурмагомедов проведет встречу с болельщиками

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на будущее. В соцсети Instagram он опубликовал пост, в котором говорится, что 13 декабря спортсмен проведет встречу с болельщиками в Краснодаре.

При этом Нурмагомедов уточнил, что фанатам придется приобрести билеты, а вырученные средства организаторы перечислят нуждающимся в помощи.

«Все уже, наверное, догадываются, что у нас 13 декабря будет крупный турнир в Краснодаре Gorilla FC 22. В главном бою вечера защиту титула проведет Тагир Уланбеков. Выступят много других хороших и именитых бойцов. В преддверии турнира, после взвешивания, я проведу встречу с фанатами в формате «вопрос-ответ» в КТЗ «Чемпион». Стоимость билета на нашу встречу будет стоить тысячу рублей. Все деньги с проданных билетов мы с вами отдадим детям, которые очень сильно в них нуждаются», — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

На данный момент 31-летний уроженец Дагестана провел 28 боев и одержал 28 побед. В крайнем поединке он одолел американца Дастина Порье.