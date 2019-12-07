Тренер Хабиба отверг возможность сломать Фергюсона

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA
Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA
Зимние виды спорта
Сёмин прокомментировал слухи об отставке
Сёмин прокомментировал слухи об отставке
Футбол
Кросби уже не нужен: как Малкин тащит «Питтсбург»
Кросби уже не нужен: как Малкин тащит «Питтсбург»
Хоккей
"Вы никогда больше не увидите меня на льду"
"Вы никогда больше не увидите меня на льду"
Хоккей
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 1
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
0 0
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
1 1
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 2
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 2
Борнмут Борнмут
Челси
Челси
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
1 2
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Падерборн 07
Падерборн 07
2 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 1
Фортуна Фортуна
1 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
×
Оренбург Оренбург
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
1 0
Спартак М Спартак М
1 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
Норвич Сити
2 2
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 2
Астон Вилла Астон Вилла
1 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
1 0
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Гранада Гранада
Эспаньол
Эспаньол
2 4
Осасуна Осасуна
1 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
2 3
Вердер Вердер
2 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Арсенал Арсенал
Краснодар
Краснодар
0 0
Тамбов Тамбов
2 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
3 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 0
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
1 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
1 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Арсенал
Арсенал
4 0
Локомотив М Локомотив М
Зенит
Зенит
3 0
Динамо М Динамо М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Герта Герта
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
0 1
ЦСКА ЦСКА
Ахмат
Ахмат
19:00
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Эвертон
Эвертон
3 1
Челси Челси
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Бёрнли Бёрнли
Уотфорд
Уотфорд
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
7 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
18:00
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
20:30
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
0 0
Бавария Бавария
Аугсбург
Аугсбург
0 1
Майнц Майнц
Боруссия Д
Боруссия Д
0 0
Фортуна Фортуна
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Урал Урал
Сочи
Сочи
16:30
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
19:00
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
8 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Хетафе Хетафе
Бетис
Бетис
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
18:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
8 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Унион
Унион
17:30
Кёльн Кёльн
Вердер
Вердер
20:00
Падерборн 07 Падерборн 07
9 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
23:00
Арсенал Арсенал
13 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
23:00
Леганес Леганес
13 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Аугсбург Аугсбург
14 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
15:30
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
18:00
Борнмут Борнмут
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
14 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
15:00
Леванте Леванте
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Барселона Барселона
Атлетик Б
Атлетик Б
20:30
Эйбар Эйбар
14 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Герта
Герта
17:30
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
17:30
Унион Унион
Бавария
Бавария
17:30
Вердер Вердер

Тренер Нурмагомедова отверг возможность сломать Фергюсона 

Lenta.ru 4 часа назад
Тренер Хабиба отверг возможность сломать Фергюсона
Фото: AP
Глава American Kickboxing Academy Хавьер Мендес убежден, что его подопечному бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову предстоит сложный поединок против американца Тони Фергюсона и сломать последнего невозможно. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу AKA Fight News.
«Эти парни могли подраться уже четыре раза. О страхе тут речи не идет. Оба парня ни черта не боятся. Поэтому никто из них не сломается. Вопрос в том, кто победит. И если вы думаете, что я, будучи тренером Хабиба, верю, что Тони можно сломать — нет. Этого парня сломать нельзя. Хотя никто не говорит, что его нельзя побить», — рассказал специалист.
Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 18 апреля 2020 года. В преддверии боя 31-летний россиянин признался, что всерьез воспринимает поединок с американцем. В предыдущих боях, как подчеркивал Нурмагомедов, он не испытывал подобной мотивации.
Бой между спортсменами срывался четырежды.
Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Он дважды защитил титул, победив ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.
35-летний Фергюсон — бывший временный чемпион организации в легком весе. Как и Нурмагомедов, он является лидером UFC по количеству побед подряд (12).
Лучшие моменты Премьер-лиги
Последние новости
Стала известна реакция Медведева на ролики Навального Стала известна реакция Медведева на ролики Навального Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией Начались переговоры Путина и Лукашенко Начались переговоры Путина и Лукашенко
Комментарии 2 
Теги:
MMA , Тони Фергюсон , Конор Макгрегор , Хавьер Мендес , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA
Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA 37
Сёмин прокомментировал слухи об отставке
Сёмин прокомментировал слухи об отставке 1
Кросби уже не нужен: как Малкин тащит «Питтсбург»
Кросби уже не нужен: как Малкин тащит «Питтсбург»
«Вы никогда больше не увидите меня на льду»
«Вы никогда больше не увидите меня на льду» 13
Гараничева опять не поставили в эстафету
Гараничева опять не поставили в эстафету
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
00:14
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
Летние виды спорта
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение