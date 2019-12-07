«Мамаеву и Кокорину тюрьма пойдёт на пользу»

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев, который 10 лет отсидел в тюрьме, считает, что футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину пойдёт на пользу то время, которое они провели в колонии.
«Думаю, с Александром и Павлом не случилось ничего страшного. Посидели, подумали о жизни. Ума точно прибавилось. Считаю, что это пойдёт им на пользу. Не пройдя через такое, Кокорин и Мамаев так и летали бы в облаках», — сказал спортсмен в интервью RT.
Он также считает, что футболисты понесли достаточное наказание за своё преступление.
«Они никого не убили, не изнасиловали. Если они немножко поумнели, то от них будет какая-то польза. Прежде всего для своих детей, семей и родственников. Поверьте мне, они остепенились. Окунувшись в такое, Кокорин и Мамаев стали мыслить иначе», — добавил Балаев.
Ранее Балаев рассказал, что мотивировало его дебютировать в ММА.