Боец UFC Гарбрандт назвал россиянина Яна трусом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Коди Гарбрандт прокомментировал конфликт с российским бойцом Петром Яном

«Этой трус наехал на меня, когда я шёл один в уборную. Его время придёт! Однако сначала надо разобраться с делами 28 марта», — цитирует Гарбрандта Sport24 со ссылкой на его Instagram.

Ян победил нокаутом друга американца, Юрайю Фэйбера, на турнире UFC 245. До боя у россиянина и Гарбрандта случилась перепалка в соцсетях, а после поединка бойцы повздорили лицом к лицу.

Ранее сообщалось, что Ян и экс-чемпион UFC Гарбрантд чуть не подрались после UFC 245.