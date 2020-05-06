Фергюсон сдал тест на коронавирус

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прошёл тестирование на наличие коронавируса перед выступлением на турнире UFC 249 во Флориде.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя бойца, тестирование прошли все члены команды 36-летнего американца.

Отмечается, что результаты проверки будут известны в ближайшее время.

Турнир UFС 249 состоится 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида. Соперником Фергюсона станет Джастин Гэтжи . Победитель этого боя, который станет центральным событием турнира, впоследствии сможет стать первым претендентом на титульный бой с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

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