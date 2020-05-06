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Фергюсон сдал тест на коронавирус перед турниром UFC 249 

RT на русском и ещё 16 6 мая 2020
Фергюсон сдал тест на коронавирус
Фото: Reuters
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прошёл тестирование на наличие коронавируса перед выступлением на турнире UFC 249 во Флориде.
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя бойца, тестирование прошли все члены команды 36-летнего американца.
Отмечается, что результаты проверки будут известны в ближайшее время.
Турнир UFС 249 состоится 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида. Соперником Фергюсона станет Джастин Гэтжи. Победитель этого боя, который станет центральным событием турнира, впоследствии сможет стать первым претендентом на титульный бой с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее сообщалось, что Макгрегор может встретиться с Масвидалем на бойцовском острове.
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MMA , Джастин Гэтжи
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