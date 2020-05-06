«Каково это?»: боец MMA Харитон пытался заболеть COVID-19 

Боец ММА Сергей Харитонов признался, что намеренно хотел в Москве заразиться коронавирусом, но у него не получилось. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсмена, он ежедневно тренируется, обливается холодной водой и не боится заболеть.

«Даже признаюсь честно, когда был в Москве, ходил в таких местах, где люди кашляют — было желание самому попробовать заразиться этим коронавирусом, чтобы почувствовать на себе, каково это, что это за вирус такой. Но не знаю, к сожалению или к счастью, этого не произошло», — рассказал Харитонов в прямом эфире в Instagram.

«Рамблер» писал, что, по данным на 5 мая, в России было зафиксировано 10 102 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 155 370. При этом в Москве число пациентов с коронавирусом увеличилось на 5714 человек.