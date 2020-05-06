По словам Емельяненко, он слышал о возможном поединке между актером и телеведущим.

«Мне даже кто-то звонил, говорил, что они собрались драться, боксировать. Я у кого-то спросил — и как? Там очень смешно. У них уже песок из задницы сыпется, а они все на ринг лезут, все им драться хочется», — отметил боец.

Он также подчеркнул, что «спорт раскачали» и «все хотят быть спортсменами и боксировать на ринге».

Ранее между Соловьевым и Уткиным возник конфликт.

Спортивный комментатор раскритиковал режим самоизоляции в России, это высказывание задело телеведущего. Противостояние дошло до того, что Соловьев посоветовал Уткину отныне ходить и оглядываться по сторонам, поскольку он хочет ему «хорошенько врезать».