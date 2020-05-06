Емельяненко пожелал боя с Тайсоном

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко заявил о желании провести бой с американским боксером Майком Тайсоном . Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Для меня была бы честь выйти на ринг с таким легендарным и выдающимся человеком», — подчеркнул боец. Он заметил, что вряд ли сумел бы победить американца в поединке по правилам бокса, потому что даже в нынешнем состоянии Тайсон способен «сложить любого».

Емельяненко подчеркнул, что, судя по опубликованным Тайсоном видео тренировок, сейчас американец уже не такой быстрый в ногах, но по-прежнему «сильный и жесткий».

2 мая российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов восхитился тренировкой 53-летнего Тайсона. «Не могу поверить. Это просто другой уровень», — написал россиянин в комментариях под постом в Instagram.

Тайсон не выступал с 2005 года. Американец становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В 1989 и 1990 годах признавался лучшим боксером без учета весовых категорий.