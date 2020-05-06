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Александр Емельяненко пожелал боя с Тайсоном 

Lenta.ru 6 мая 2020
Емельяненко пожелал боя с Тайсоном
Фото: @alexemelyanenko
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко заявил о желании провести бой с американским боксером Майком Тайсоном. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Для меня была бы честь выйти на ринг с таким легендарным и выдающимся человеком», — подчеркнул боец. Он заметил, что вряд ли сумел бы победить американца в поединке по правилам бокса, потому что даже в нынешнем состоянии Тайсон способен «сложить любого».
Емельяненко подчеркнул, что, судя по опубликованным Тайсоном видео тренировок, сейчас американец уже не такой быстрый в ногах, но по-прежнему «сильный и жесткий».
2 мая российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов восхитился тренировкой 53-летнего Тайсона. «Не могу поверить. Это просто другой уровень», — написал россиянин в комментариях под постом в Instagram.
Тайсон не выступал с 2005 года. Американец становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В 1989 и 1990 годах признавался лучшим боксером без учета весовых категорий.
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Комментарии 1
MMA , Александр Емельяненко , Хабиб Нурмагомедов , Майк Тайсон
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