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Тренер MMA избил продавщицу в Крыму за просьбу надеть маску 

Уника Новости и ещё 3 5 часов назад
Тренер MMA избил продавщицу за просьбу надеть маску
Фото: скриншот видео
Тренер ММА из Петербурга напал на продавщицу магазина в Крыму, которая сделала ему замечание за неиспользование медицинской маски в условиях пандемии коронавируса. Мужчина со спутницей зашли в продуктовый магазин, но продавец отказалась их обслуживать без масок. Мужчины вышел на улицу, а его девушка осталась и вступила с сотрудников магазина в перепалку. Вскоре спортсмен вернулся и продолжил конфликт, начатый его спутницей.
Продавщица кинула в тренера банку с огурцами, но не попала, однако после этого он вытащил женщину на улицу, где нанес ей несколько ударов. После этого пара удалилась.
«Он стал кричать и плюнул мне в лицо, и сразу они быстро стали выходить. Я кинула им под ноги банку с консервированными помидорами.. Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями», — рассказала ForPost пострадавшая Гузель Окорокова.
По словам пострадавшей, в госпитализации ей отказали из-за коронавируса. Ей вкололи обезболивающее, но когда эффект прошел, продавщицу стало тошнить, у нее кружилась голова, болела груди, а на лице и животе оказались гематомы.
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Комментарии 15
MMA , Прочее
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