Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
2 мая

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
×
Ростов Ростов
Локомотив М
Локомотив М
×
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
×
Тамбов Тамбов
2 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Челси
Челси
×
Норвич Сити Норвич Сити
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
×
Уотфорд Уотфорд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
×
Борнмут Борнмут
3 мая

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
×
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА
ЦСКА
×
Рубин Рубин
3 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Леванте
Леванте
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетик Б
Атлетик Б
×
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
×
Эйбар Эйбар
6 мая

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тамбов
Тамбов
×
Сочи Сочи
Урал
Урал
×
Арсенал Арсенал
Зенит
Зенит
×
Оренбург Оренбург
9 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
×
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
Борнмут
×
Саутгемптон Саутгемптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
×
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
10 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
×
Севилья Севилья
Эйбар
Эйбар
×
Леганес Леганес
Хетафе
Хетафе
×
Вильярреал Вильярреал
11 мая

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
×
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
×
Ростов Ростов
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Краснодар Краснодар
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
×
Барселона Барселона
Осасуна
Осасуна
×
Сельта Сельта
Севилья
Севилья
×
Мальорка Мальорка
16 мая

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Фрайбург Фрайбург
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Фортуна
Фортуна
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07

Тренер MMA избил продавщицу за просьбу надеть маску 

Майк Габриелян и ещё 20 3 часа назад
Из-за коронавирусных масок в Новом Свете произошел конфликт между петербургским тренером ММА и продавщицей местного продуктового магазина Гузелью Окороковой. В ходе стычки тренер использовал кулаки и ноги. Работница розничной торговли — банку с консервированными помидорами. Об инциденте сообщает издание Forpost.
«Перчаточно-масочный режим»: к чему готовиться?
Стычка случилась в российском поселке Новый Свет (юго-восток Крыма, входит в городской округ Судак). Приезжий тренер ММА из Петербурга решил зайти в продуктовый магазин. С ним была спутница. Однако продавщица Гузель Окорокова отказалась их обслуживать, поскольку они были без масок. Мужчина-спортсмен вышел из помещения, но его спутница решила поспорить и выяснить отношения. Покупательнице не удалось добиться своего, и она отправилась за своим спутником. Пара вернулась в магазин.
Продавщица говорит, что мужчина стал кричать и плюнул ей в лицо.
«Я кинула им под ноги банку с консервированными помидорами, догнала его, и сказала, чтобы он ждал, что я буду вызывать полицию. Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями», — рассказала пострадавшая Гузель Окорокова.
На крики о помощи сбежались прохожие, рядом оказался участковый. Пару отвели в полицию, девушка написала заявление и сняла травмы в местной больнице. У нее гематомы на животе и лице.
После разбора в полиции оказалось, что мужчина является тренером ММА, он приехал из Санкт-Петербурга к друзьям в Крым.
Вероятно, у обидчиков есть своя версия произошедшего. Гузель говорит, что ее обидчица снимала происходящее на видео. Возможно, обвиняемые в конфликте, скоро выложат ролик в соцсетях.
Пользователи интернета, однако, в комментариях заняли сторону продавщицы.
«Чего этот жлоб вообще к нам приперся, карантин же».
«Таких кулачников под надзор и за похлёбку на восстановительные работы страны. Труд облагораживает человека».
«В Питере культурные люди закончились?»
Ранее «Рамблер» сообщал, что экс-санврач Онищенко высказался по поводу обязательного ношения масок и перчаток.
Комментарии 516
MMA , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он дурак, я не хочу с такими сражаться»
«Он дурак, я не хочу с такими сражаться»
Петербург готов принять матчи ЧЕ в 2021 году
Петербург готов принять матчи ЧЕ в 2021 году
Мать Фелисьяно Лопеса заразилась коронавирусом
Мать Фелисьяно Лопеса заразилась коронавирусом
«Это немножко пугает»: Акинфеев о любителях шашлыка
«Это немножко пугает»: Акинфеев о любителях шашлыка
«Представить не мог, что попаду в тюрьму»
«Представить не мог, что попаду в тюрьму»
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Навка резко ответила на критику России
00:27
Навка резко ответила на критику России
Фигурное катание
Авербух оштрафован за нарушение самоизоляции
01:10
Авербух оштрафован за нарушение самоизоляции
Фигурное катание
Почему уход от Тутберидзе — всегда драма
00:16
Почему уход от Тутберидзе — всегда драма
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение