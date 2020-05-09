Тренер MMA избил продавщицу за просьбу надеть маску 

Из-за коронавирусных масок в Новом Свете произошел конфликт между петербургским тренером ММА и продавщицей местного продуктового магазина Гузелью Окороковой. В ходе стычки тренер использовал кулаки и ноги. Работница розничной торговли — банку с консервированными помидорами. Об инциденте сообщает издание Forpost.

Стычка случилась в российском поселке Новый Свет (юго-восток Крыма, входит в городской округ Судак). Приезжий тренер ММА из Петербурга решил зайти в продуктовый магазин. С ним была спутница. Однако продавщица Гузель Окорокова отказалась их обслуживать, поскольку они были без масок. Мужчина-спортсмен вышел из помещения, но его спутница решила поспорить и выяснить отношения. Покупательнице не удалось добиться своего, и она отправилась за своим спутником. Пара вернулась в магазин.

Продавщица говорит, что мужчина стал кричать и плюнул ей в лицо.

«Я кинула им под ноги банку с консервированными помидорами, догнала его, и сказала, чтобы он ждал, что я буду вызывать полицию. Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями», — рассказала пострадавшая Гузель Окорокова.

На крики о помощи сбежались прохожие, рядом оказался участковый. Пару отвели в полицию, девушка написала заявление и сняла травмы в местной больнице. У нее гематомы на животе и лице.

После разбора в полиции оказалось, что мужчина является тренером ММА, он приехал из Санкт-Петербурга к друзьям в Крым.

Вероятно, у обидчиков есть своя версия произошедшего. Гузель говорит, что ее обидчица снимала происходящее на видео. Возможно, обвиняемые в конфликте, скоро выложат ролик в соцсетях.

Пользователи интернета, однако, в комментариях заняли сторону продавщицы.

«Чего этот жлоб вообще к нам приперся, карантин же».

«Таких кулачников под надзор и за похлёбку на восстановительные работы страны. Труд облагораживает человека».

«В Питере культурные люди закончились?»