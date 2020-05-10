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Шлеменко: бой Фергюсона и Нурмагомедова больше не актуален 

RT на русском и ещё 92 55 минут назад
Шлеменко: бой Фергюсона и Нурмагомедова больше не актуален
Фото: RT на русском
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном больше не актуален.
«Бой Фергюсона и Хабиба? Он больше не актуален. Теперь есть более опасный боец для Нурмагомедова. Сейчас Гэтжи доказал, что достоин этого намного больше. Он подтвердил, что в данной ситуации он опаснее для Хабиба», — цитирует Шлеменко Sport24.
При этом он не считает, что Фергюсон вчистую проиграл поединок. По его мнению, Гэтжи перед боем находился в более выгодном положении, так как Фергюсон дважды сгонял вес.
«Было бы интересно посмотреть на бой Фергюсона и Хабиба в этих более-менее равных условиях, но получилось так, как получилось», — добавил Шлеменко.
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.
Ранее Нурмагомедов высказался о возможном бое с Гэтжи.
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MMA , Александр Шлеменко
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