Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон получил серьёзные повреждения в бою со своим соотечественником Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.

Об этом сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на президента UFC Дану Уайта. Пока неизвестно, сколько времени американец проведёт в больнице.

Фергюсон проиграл Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде, пропустив множество ударов в голову. Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года, прервав его серия из 12 побед подряд.

Ранее Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения на UFC 249.