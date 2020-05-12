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«Прячущаяся крыса»: Конор снова унизил Хабиба 

Павел Тиунов и ещё 4 4 часа назад
«Прячущаяся крыса»: Конор снова унизил Хабиба
Фото: ТАСС
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов — крыса и позорище, заявил в Twitter ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор.
Спортсмен обрушился с критикой на россиянина, за комментарий, который тот оставил, наблюдая за поединком, выявившим его следующего соперника.
9 мая состоялся турнир UFC 249, главным событием которого стал бой американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи за временный пояс в легком весе. Бойцы разыграли право на поединок с действующим чемпионом категории Хабибом Нурмагомедовым, который на время мусульманского поста Рамадан не принимает участия в боях. Вопреки прогнозам аналитиков в схватке досрочно проиграл Тони Фергюсон, которого с россиянином связывает давнее словесное противостояние. Американец уступил техническим нокаутом.
«No comment («Без комментариев» — пер.)», — написал в Twitter по итогу боя Нурмагомедов.
Реакция российского бойца вызвала возмущение звезды UFC Конора МакГрегора. Он назвал Нурмагомедова «позорищем».
««Без комментариев», лол. Ты ведешь себя как суетливая прячущаяся крыса. Как я уже много раз говорил. Как это уже было замечено много раз», — написал ирландец.
В октябре 2018 года, как сообщал «Рамблер», МакГрегор проиграл Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона. После этого он уже несколько раз упоминал о желании взять реванш.
Видео дня. Легенда тяжелоатлетики Ильин уходит из спорта
Комментарии
MMA , Тони Фергюсон , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов
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