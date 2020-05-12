«Прячущаяся крыса»: Конор снова унизил Хабиба 

Спортсмен обрушился с критикой на россиянина, за комментарий, который тот оставил, наблюдая за поединком, выявившим его следующего соперника.

9 мая состоялся турнир UFC 249, главным событием которого стал бой американцев Тони Фергюсона Джастина Гэтжи за временный пояс в легком весе. Бойцы разыграли право на поединок с действующим чемпионом категории Хабибом Нурмагомедовым, который на время мусульманского поста Рамадан не принимает участия в боях. Вопреки прогнозам аналитиков в схватке досрочно проиграл Тони Фергюсон, которого с россиянином связывает давнее словесное противостояние. Американец уступил техническим нокаутом.

«No comment («Без комментариев» — пер.)», — написал в Twitter по итогу боя Нурмагомедов.

Реакция российского бойца вызвала возмущение звезды UFC Конора МакГрегора. Он назвал Нурмагомедова «позорищем».

««Без комментариев», лол. Ты ведешь себя как суетливая прячущаяся крыса. Как я уже много раз говорил. Как это уже было замечено много раз», — написал ирландец. Khabib you absolute embarrassment. Scurrying, hiding rat as usual. As I have said many times. As has been seen many times. Through the pane of glass it was confirmed what was always known.

“No comment” lol.

An embarrassment to real fighting. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 11, 2020

В октябре 2018 года, как сообщал «Рамблер», МакГрегор проиграл Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона. После этого он уже несколько раз упоминал о желании взять реванш.