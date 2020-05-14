Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
9 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
×
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Уотфорд
Уотфорд
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
×
Эвертон Эвертон
10 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
×
Атлетико М Атлетико М
Эйбар
Эйбар
×
Леганес Леганес
11 мая

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
×
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
×
Ростов Ростов
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Краснодар Краснодар
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Сельта Сельта
Вальядолид
Вальядолид
×
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 мая

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Фрайбург Фрайбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
17 мая

Российская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Уфа
Уфа
×
Арсенал Арсенал
Рубин
Рубин
×
Спартак М Спартак М
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Сочи Сочи
17 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
×
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал
Арсенал
×
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
×
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
Эйбар
Эйбар
×
Вальядолид Вальядолид
17 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
19:00
Бавария Бавария
18 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Байер Байер

Раскрыты подробности состояния отца Нурмагомедова 

Алиса Селезнёва и ещё 101 1 час назад
Появилась новые данные о состоянии отца Нурмагомедова
Фото: РИА Новости
Отцу и тренеру российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову сделали операцию на сердце. Об этом со ссылкой на комментатора и друга семьи Рамазана Рабаданова пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Как сообщал «Рамблер», Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию. Позже его перевезли на лечение в Москву, а 13 мая стало известно, что он в коме.
«Вчера ему сделали операцию на сердце. Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение. В каком состоянии — пока никаких данных нет», — рассказал Рамазан Рабаданов.
Он отметил, что находится на связи с родственниками Нурмагомедова, однако, «что было — никто не знает».
Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев также заявил изданию, что у Нурмагомедова-старшего проблемы с сердцем, подчеркнув, что пока не располагает точной информацией о диагнозе.
«Я не уверен в этом диагнозе — инсульт или инфаркт, но понятно, что у него были проблемы с сердцем», — отметил он.
Видео дня. Велогонщики Петербурга изолировались на велотреке
Комментарии
MMA , Григорий Березкин , Камил Гаджиев , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкий футболист получил тяжелую травму
Немецкий футболист получил тяжелую травму
Олимпийский чемпион обратился к Трусовой
Олимпийский чемпион обратился к Трусовой
Соперник Нурмагомедова потерпел поражение
Соперник Нурмагомедова потерпел поражение
Roland Garros может пройти без зрителей
Roland Garros может пройти без зрителей
Шлеменко: бой Фергюсона и Нурмагомедова больше не актуален
Шлеменко: бой Фергюсона и Нурмагомедова больше не актуален
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
00:39
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
Футбол Прочее
Клишиной предложили работу эскортницы
01:23
Клишиной предложили работу эскортницы
Легкая атлетика Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение