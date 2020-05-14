Появилась новые данные о состоянии отца Нурмагомедова

Отцу и тренеру российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову сделали операцию на сердце. Об этом со ссылкой на комментатора и друга семьи Рамазана Рабаданова пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как сообщал «Рамблер», Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию. Позже его перевезли на лечение в Москву, а 13 мая стало известно, что он в коме.

«Вчера ему сделали операцию на сердце. Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение. В каком состоянии — пока никаких данных нет», — рассказал Рамазан Рабаданов.

Он отметил, что находится на связи с родственниками Нурмагомедова, однако, «что было — никто не знает».

Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев также заявил изданию, что у Нурмагомедова-старшего проблемы с сердцем, подчеркнув, что пока не располагает точной информацией о диагнозе.