Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
9 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
×
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Уотфорд
Уотфорд
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
×
Эвертон Эвертон
10 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
×
Атлетико М Атлетико М
Эйбар
Эйбар
×
Леганес Леганес
11 мая

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
×
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
×
Ростов Ростов
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Краснодар Краснодар
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Сельта Сельта
Вальядолид
Вальядолид
×
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 мая

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Фрайбург Фрайбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
17 мая

Российская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Уфа
Уфа
×
Арсенал Арсенал
Рубин
Рубин
×
Спартак М Спартак М
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Сочи Сочи
17 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
×
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал
Арсенал
×
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
×
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
Эйбар
Эйбар
×
Вальядолид Вальядолид
17 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
19:00
Бавария Бавария
18 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Байер Байер

Тренер Фергюсона объяснил первое поражение бойца за восемь лет 

Lenta.ru и ещё 13 3 часа назад
Тренер Фергюсона объяснил первое поражение за 8 лет
Фото: John Raoux / AP
Тренер американского бойца смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсона Рашад Холлоуэй объяснил причины поражения спортсмена в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи. Об этом он рассказал в интервью журналистке Хелен Йи, запись доступна в YouTube-канале обозревателя.
«План на бой был следующий — держать дистанцию, много двигаться. Тони в целом следовал нашей установке, но, увы, не всегда. Он любит рубиться, обмениваться ударами. Впрочем, в этом и весь Фергюсон. В начале боя он неплохо действовал. Пока держал дистанцию и работал ногами», — отметил Холлоуэй.
При этом наставник Фергюсона признал, что его подопечному стоило навязать сопернику борьбу в партере.
«Хотелось бы видеть в исполнении Тони больше джиу-джитсу. Правда, Гэтжи непросто навязать такую игру. У него отлично получается избегать партера», — добавил он.
10 мая на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле Фергюсон потерпел первое за восемь лет поражение.
Одолев 36-летнего Фергюсона Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе. Глава организации Дэйна Уайт заявил, что рассчитывает провести поединок между Гэтжи и россиянином Хабибом Нурмагомедовым — действующим чемпионом UFC в легком весе.
Видео дня. Лучшие шахматисты вступили в борьбу за Кубок наций
Последние новости
Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь В России предсказали создание новой глобальной бизнес-модели из-за коронавируса В России предсказали создание новой глобальной бизнес-модели из-за коронавируса Россияне начнут зарабатывать по-новому благодаря коронавирусу Россияне начнут зарабатывать по-новому благодаря коронавирусу
Комментарии
MMA , Тони Фергюсон , Джастин Гэтжи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец Хабиба вышел из комы
Отец Хабиба вышел из комы
Футболистов АПЛ начнут тестировать на коронавирус
Футболистов АПЛ начнут тестировать на коронавирус
Почему уход от Тутберидзе — всегда драма
Почему уход от Тутберидзе — всегда драма
Новичок СКА Антипин: не хочется ударить в грязь лицом
Новичок СКА Антипин: не хочется ударить в грязь лицом
Черчесов поздравил ветеранов с Днем Победы
Черчесов поздравил ветеранов с Днем Победы
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
00:39
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
Футбол Прочее
Клишиной предложили работу эскортницы
01:23
Клишиной предложили работу эскортницы
Легкая атлетика Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение