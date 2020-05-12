Президент UFC рассказал о прозвище «Сатана»

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что его называли "Сатаной", передает Mediate.

Он заявил, что получил такое прозвище за поддержку президента США Дональда Трампа и проведение турнира UFC 249, который состоялся с 9 на 10 мая в американском городе Джексонвилл.

"Я бы Сатаной на прошлой неделе, если вы понимаете, что я имею в виду. Поверьте мне, президент проделал большую работу. Эта пандемия могла бы быть намного хуже, чем была на самом деле", — заявил он.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC не включил Хабиба в число величайших бойцов организации.