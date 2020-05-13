Отец Хабиба вышел из комы

Несмотря на появившуюся в сети информацию о коме, Нурмагомедов-старший пребывает в стабильном, но тяжелом состоянии. Наставник российского бойца действительно попал в кому несколько дней назад. Однако, Нурмагомедову удалось прийти в себя. Отмечается, что тренер лечится в одной из клиник Подмосковья.

Ранее 13 мая сообщалось о резком ухудшении состояния специалиста. «Спорт-Экспресс» сообщил, что тренер российского бойца впал в кому, а врачи не пускают к нему родственников.

5 мая стало известно, что из-за ухудшения состояния Нурмагомедов-старший был переведен в московскую клинику. Специалиста доставили в столицу из Дагестана спецбортом. 57-летний тренер был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля.

Хабиб Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате. Он — действующий чемпион организации в легком весе.