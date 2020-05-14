Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поддержал отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в больнице.
Ранее в СМИ появились сообщения о подозрении на коронавирус у Абдулманапа Нурмагомедова. Позднее Нурмагомедов-старший сообщил, что сдал тест на инфекцию, но результаты тестирования пока неизвестны. 5 мая стало известно, что Нурмагомедова госпитализировали в одну из московских клиник. В среду боец UFC Ислам Махачев сообщил, что Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии.
"Молюсь о выздоровлении Абдулманапа Нурмагомедова. Человека, который подготовил больше чемпионов в разных дисциплинах единоборств, чем мы можем себе представить. Настоящий гений смешанных единоборств. Меня очень опечалила эта новость. Молюсь о семье Нурмагомедовых", — написал Макгрегор на своей странице в Twitter.
Нурмагомедов осенью 2018 года досрочно победил Макгрегора, этот поединок сопровождался скандалами. Ирландец неоднократно выражал желание провести реванш.