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«Молюсь за выздоровление»: Конор об отце Хабиба 

Артём Кульша и ещё 21 1 час назад
«Молюсь о вас»: Макгрегор обратился к семье Хабиба
Фото: Reuters
Ирландский боец смешанных боевых искусств (ММА) Конор Макгрегор молится о выздоровлении отца российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом он сам сообщил в своем твиттере.
25 апреля, как сообщал «Рамблер», 57-летний Нурмагомедов-старший был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию и сдал тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. 26 апреля стало известно, что у него не подтвердилась пневмония, он болел обычным гриппом и уже выздоровел. В тот же день сам Нурмагомедов-старший заявил, что с ним все хорошо, он чувствует себя отлично.
6 мая Нурмагомедов-старший был переведен в одну из больниц Москвы. Врачи оценивали его состояние как стабильное. Вчера он впал или был введен в кому. Его состояние оценивается как тяжелое.
«Я был крайне опечален, услышав эту новость. Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это время», — написал вчера Макгрегор, назвав Нурмагомедова-старшего настоящим гением боевых искусств, ответственным за появление множества чемпионов мира.
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Комментарии 5
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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