«Молюсь о вас»: Макгрегор обратился к семье Хабиба

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020 Ирландский боец смешанных боевых искусств (ММА) Конор Макгрегор молится о выздоровлении отца российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом он сам сообщил в своем твиттере.

25 апреля, как сообщал «Рамблер», 57-летний Нурмагомедов-старший был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию и сдал тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. 26 апреля стало известно, что у него не подтвердилась пневмония, он болел обычным гриппом и уже выздоровел. В тот же день сам Нурмагомедов-старший заявил, что с ним все хорошо, он чувствует себя отлично.

6 мая Нурмагомедов-старший был переведен в одну из больниц Москвы. Врачи оценивали его состояние как стабильное. Вчера он впал или был введен в кому. Его состояние оценивается как тяжелое.