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СМИ: Абдулманап Нурмагомедов отказывался сдавать тест на коронавирус 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Отец Хабиба отказывался сдавать тест на коронавирус
Фото: РИА Новости
Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, не хотел сдавать тест на коронавирус и не соблюдал указания врачей во время пребывания в больнице Махачкалы.
Как сообщает Telegram-канал BAZA, Нурмагомедов-старший попал в махачкалинскую больницу 24 апреля. Тогда у отца и наставника действующего чемпиона UFC была диагностирована вирусная пневмония, при этом первые несколько дней Абдулманап чувствовал себя здоровым.
Несмотря на это, врачи прописали Нурмагомедову-старшему постельный режим, но тот не соблюдал их указания, продолжая заниматься зарядкой.
«Затем его состояние немного ухудшилось — и Нурмагомедова перевели в общую реанимацию. Врачи говорят, что Абдулманап отказывался делать анализ на коронавирус и что они не смогли его уговорить», — говорится в сообщении.
Ранее комментатор Рамазан Рабаданов, друг тренера Абдулманапа Нурмагомедова, рассказал о проблемах с сердцем у специалиста.
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Комментарии 4
MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов
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