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Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы 

Чемпионат.com 1 час назад
Отец Нурмагомедова вышел из комы
Фото: ТАСС
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, вышел из комы, несмотря на это, его состояние до сих пор тяжёлое. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала «360» со ссылкой на слова друга Нурмагомедова Рамазана Рабаданова.
Напомним, в настоящее время 57-летний Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы. Он перенёс инсульт и был в коме, также известно, что ему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.
Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему войти в Книгу рекордов Гиннесса. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC.
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