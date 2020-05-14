Отец Нурмагомедова вышел из комы

Абдулманап Нурмагомедов , отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова , вышел из комы, несмотря на это, его состояние до сих пор тяжёлое. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала «360» со ссылкой на слова друга Нурмагомедова Рамазана Рабаданова.

Напомним, в настоящее время 57-летний Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы. Он перенёс инсульт и был в коме, также известно, что ему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему войти в Книгу рекордов Гиннесса. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC.