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«Молиться или молчать»: что говорят о Нурмагомедове-старшем 

News.ru 4 часа назад
«Молиться или молчать»: что говорят об отце Хабиба
Фото: РИА Новости
В среду, 13 мая, СМИ сообщили об изменении состояния здоровья Абдулманапа Нурмагомедова — отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба. 57-летнего тренера перевезли из Дагестана в один из столичных военных госпиталей. На данный момент его состояние оценивается как тяжёлое. Как развивались события, что привело к удушению здоровья и как сопереживает мир, — в материале NEWS.ru.
Для Нурмагомедова-старшего всё началось 25 апреля, когда дагестанский комментатор и друг семьи Рамазан Рабаданов сообщил об обнаружении пневмонии у тренера.
Заболел Абдулманап Магомедович. Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга, и он снова придёт в парк, — написал Рабаданов на странице в своём Instagram.
Уже на следующий день отец Хабиба сообщил ТАСС, что у него всё хорошо, а 28 апреля он поздравил медиков с профессиональным праздником, назвав их в своём Instagram «воинами и спасителями в белых халатах».
Однако 3 мая в СМИ появилась информация об ухудшении состояния здоровья отца Хабиба. По словам друга семьи, судьи по спортивной борьбе Убайдулы Османова, Нурмагомедова-старшего «спецбортом доставили в Москву. У него были проблемы с сердцем».
13 мая СМИ сообщили о том, что тренер впал в кому. Позже эту информацию подтвердил в эфире Bukaboxing его ученик Ислам Махачев.
Мы с ним созванивались, когда он в Дагестане ещё был. Уже говорил, что всё в порядке. Но потом забрали в Москву. Сейчас в тяжёлом состоянии, — сказал Махачев.
Вечером 13 мая Telegram-канал Baza сообщил о выходе Абдулманапа из комы. Однако, по последним данным, Нурмагомедов-старший по-прежнему находится в тяжёлом состоянии после перенесённого инсульта, который был вызван осложнениями на фоне пневмонии. Ему была сделана операция на сердце.
Он летом операцию в Германии делал [на сердце], и сейчас тоже сделали. В госпиталь он попал после пневмонии, простудился в горах в Махачкале, заболел сильно. Пока никто не сказал, что у него коронавирус, — сообщил Рабаданов Life.ru.
Тем временем спортивный мир не перестает молиться и поддерживать семью Нурмагомедовых. В частности, президент UFC Дана Уайт заявил, что его мысли находятся с ними.
Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьёй Нурмагомедовых, которые продолжают сражаться, — написал Уайт под постом на странице своего Instagram.
Один из принципиальных соперников Хабиба, ирландский боец Конор Макгрегор, несмотря на последние резкие заявления в адрес российского спортсмена, выразил сожаление и сообщил, что молится за его семью в тяжёлое время.
Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это тяжёлое время, — написал ирландский боец в своём Twitter.
Бывший чемпион UFC Олег Тактаров в прямом эфире на странице в Instagram пожелал здоровья «настоящему преподавателю» и попросил других молиться за него.
Он отличный человек, настоящий преподаватель. Сколько у него учеников. Они могли бы быть бандитами или в интернете писать, а они стали спортсменами, борются, выигрывают. Он очень добрый человек. Мы все пожелаем ему скорейшего выздоровления. И давайте либо будем молиться за него, либо молчать — и ничего плохого не говорить, — сказал Тактаров.
Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Роман Власов также не остался в стороне и пожелал здоровья тренеру.
Молимся о выздоровлении, — написал он в Instagram.
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев признался, что за Дядю Манапа переживает вся страна.
Если у нас возникает спор, то мы идём за решением к Абдулманапу Нурмагомедову. Он не только этот спор компетентно разрешит, но и сделает это с удивительной лёгкостью и присущим только ему чувством юмора! Вся страна переживает за тебя, Дядя Манап, выздоравливай! — написал Гаджиев на странице в Instagram.
Известный блогер Василий Уткин считает, что смерть знаменитого тренера по вольной борьбе, работавшего со сборной России, Магомеда Алиомарова, а также тяжёлое состояние Абдулманапа Нурмагомедова свидетельствуют о «состоянии эпидемии в России».
Все понимают, насколько в Дагестане уважают людей, связанных с борьбой. Совершенно очевидно, что Абдулманапу было уделено десятикратное внимание по сравнению со Львом Лещенко в Москве. И при таком внимании — такой результат… Полагаю, всё это вместе говорит о состоянии эпидемии в России за пределами Москвы гораздо больше, чем вся официальная статистика цифр до сих пор. Молитесь, — написал Уткин в своём Telegram-канале.
Сборная России по футболу назвала тренера «настоящим бойцом» и пожелала ему здоровья на странице в Twitter.
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru отметил, что Нурмагомедов-старший отличается характером, способным справиться с любым недугом.
Василий Шестаков, президент Международной федерации самбо:
Он великий спортсмен с очень сильным характером и готов победить любую проблему. Да, это очень коварная болезнь, но все мои мысли и людей, которых я знаю, направлены только на то, чтобы он скорее поправился и продолжил свою нелёгкую работу по воспитанию чемпионов и бойцов, как его сын.
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Комментарии
MMA , Василий Шестаков , Дана Уайт , Василий Уткин , Конор Макгрегор , Камил Гаджиев , Лев Лещенко , Роман Власов , Олег Тактаров , Ислам Махачев , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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