«Молиться или молчать»: что говорят об отце Хабиба

Заболел Абдулманап Магомедович. Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга, и он снова придёт в парк, — написал Рабаданов на странице в своём Instagram.
Мы с ним созванивались, когда он в Дагестане ещё был. Уже говорил, что всё в порядке. Но потом забрали в Москву. Сейчас в тяжёлом состоянии, — сказал Махачев.
Он летом операцию в Германии делал [на сердце], и сейчас тоже сделали. В госпиталь он попал после пневмонии, простудился в горах в Махачкале, заболел сильно. Пока никто не сказал, что у него коронавирус, — сообщил Рабаданов Life.ru.
Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьёй Нурмагомедовых, которые продолжают сражаться, — написал Уайт под постом на странице своего Instagram.
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Abdulmanap Nurmagomedov is a true martial artist who lives a life of pride, honor and respect. He instilled those same values in his son, world champion Khabib, at an early age and was always in his corner throughout his career. I know how close Khabib is with his father and I’m saddened to hear about his current state. My thoughts are with Abdulmanap and the Nurmagomedov family as he continues to fight
Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это тяжёлое время, — написал ирландский боец в своём Twitter.
Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.
A true martial genius!
Very saddened upon hearing this news tonight.
Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020
Он отличный человек, настоящий преподаватель. Сколько у него учеников. Они могли бы быть бандитами или в интернете писать, а они стали спортсменами, борются, выигрывают. Он очень добрый человек. Мы все пожелаем ему скорейшего выздоровления. И давайте либо будем молиться за него, либо молчать — и ничего плохого не говорить, — сказал Тактаров.
Молимся о выздоровлении, — написал он в Instagram.
Если у нас возникает спор, то мы идём за решением к Абдулманапу Нурмагомедову. Он не только этот спор компетентно разрешит, но и сделает это с удивительной лёгкостью и присущим только ему чувством юмора! Вся страна переживает за тебя, Дядя Манап, выздоравливай! — написал Гаджиев на странице в Instagram.
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Если у нас возникает спор, то мы идём за решением к Абдулманапу Нурмагомедову. Он не только этот спор компетентно разрешит, но и сделает это с удивительной лёгкостью и присущим только ему чувством юмора! ᅠ Вся страна переживает за тебя, Дядя Манап, выздоравливай!
Все понимают, насколько в Дагестане уважают людей, связанных с борьбой. Совершенно очевидно, что Абдулманапу было уделено десятикратное внимание по сравнению со Львом Лещенко в Москве. И при таком внимании — такой результат… Полагаю, всё это вместе говорит о состоянии эпидемии в России за пределами Москвы гораздо больше, чем вся официальная статистика цифр до сих пор. Молитесь, — написал Уткин в своём Telegram-канале.
Он великий спортсмен с очень сильным характером и готов победить любую проблему. Да, это очень коварная болезнь, но все мои мысли и людей, которых я знаю, направлены только на то, чтобы он скорее поправился и продолжил свою нелёгкую работу по воспитанию чемпионов и бойцов, как его сын.