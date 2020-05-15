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Глава UFC рассказал об опустошенности Нурмагомедова из-за болезни отца 

Lenta.ru 4 часа назад
Глава UFC рассказал об опустошенности Хабиба из-за отца
Фото: РИА Новости
Глава UFC Дэйна Уайт рассказал о разговоре с чемпионом промоушна в легком весе Хабибом Нурмагомедовым о здоровье его отца, находящегося в больнице в тяжелом состоянии. Его слова приводит MMA Fighting.
«Хабиб сейчас опустошен. Но он гордый парень и ведет себя по-мужски. Он сказал: "Ты же знаешь, как я люблю отца". Это тяжело», — заявил Уайт.
Глава UFC добавил, что уже собирался выслать российскому бойцу контракт на бой с Джастином Гэтжи, но болезнь Абдулманапа Нурмагомедова нарушила планы.
14 мая стало известно, что у Нурмагомедова-старшего обнаружились проблемы с сердцем, из-за чего 13 мая ему провели операцию. Осложнения могли быть вызваны пневмонией.
Отец бойца был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Через неделю его состояние ухудшилось, и он был переведен в московскую клинику. Тренер находился в коме, но вскоре вышел из нее. Состояние Абдулманапа Нурмагомедова по-прежнему оценивают как тяжелое.
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MMA , Джастин Гэтжи
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