Глава UFC рассказал об опустошенности Хабиба из-за отца

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал о разговоре с чемпионом промоушна в легком весе Хабибом Нурмагомедовым о здоровье его отца, находящегося в больнице в тяжелом состоянии. Его слова приводит MMA Fighting.

«Хабиб сейчас опустошен. Но он гордый парень и ведет себя по-мужски. Он сказал: "Ты же знаешь, как я люблю отца". Это тяжело», — заявил Уайт.

Глава UFC добавил, что уже собирался выслать российскому бойцу контракт на бой с Джастином Гэтжи , но болезнь Абдулманапа Нурмагомедова нарушила планы.

14 мая стало известно, что у Нурмагомедова-старшего обнаружились проблемы с сердцем, из-за чего 13 мая ему провели операцию. Осложнения могли быть вызваны пневмонией.

Отец бойца был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Через неделю его состояние ухудшилось, и он был переведен в московскую клинику. Тренер находился в коме, но вскоре вышел из нее. Состояние Абдулманапа Нурмагомедова по-прежнему оценивают как тяжелое.