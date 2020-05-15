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Гэтжи отверг бой с «жадным ублюдком» Макгрегором 

Lenta.ru 24 минуты назад
Гэтжи отверг бой с «жадным ублюдком» Макгрегором
Фото: Reuters
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи заявил, что не станет биться с ирландцем Конором Макгрегором, даже с учетом солидного гонорара. Отрывок из готовящегося к выпуску интервью предоставил журналист Бретт Окамото.
31-летний американец отметил, что после победы над Тони Фергюсоном он смог сам выбрать соперника. Он отверг возможность драться против Макгрегора в пользу поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. «Конор растерял уважение в бойцовской среде. Понимаю, ему наверное плевать, но это так. Для меня важен поединок с Хабибом, и я в выберу именно его. Ведь не все такие жадные ублюдки, как Макгрегор», — добавил Гэтжи.
После турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макгрегор обратился к Гэтжи и вызвал того на поединок. Сам же американец после победы над 36-летним Фергюсоном в главном поединке ивента заявил, что рассчитывает на поединок за пояс чемпиона промоушена в легком весе. Позже глава UFC Дэйна Уайт рассказал о планах организации на это противостояние.
На UFC 249 Гэтжи прервал победную серию Фергюсона. Последний не уступал в октагоне на протяжении восьми лет.
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Комментарии
MMA , Тони Фергюсон , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи
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