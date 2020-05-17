Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
×
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
×
Эйбар Эйбар
Леганес
Леганес
×
Валенсия Валенсия
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Осасуна Осасуна
Мальорка
Мальорка
×
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
24 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Мальорка Мальорка
Алавес
Алавес
×
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад

Стало известно о попытках Хабиба завершить карьеру 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 4 часа назад
Стало известно о попытках Хабиба завершить карьеру
Фото: Reuters
После каждого поединка действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов говорит о завершении карьеры, заявил его менеджер Али Абдель-Азиз.
«Хабиб после каждого боя говорит мне, что заканчивает карьеру. Две недели спустя он звонит мне и спрашивает, с кем ему стоит встретиться в следующем поединке», — приводит его слова «Чемпионат».
Напомним, весной Нурмагомедов должен был встретиться с Тони Фергюсоном, однако бой не состоялся из-за ситуации с коронавирусом. В итоге поединок состоялся между Фергюсоном и Джастином Гейджи, в котором победу одержал последний.
Видео дня. Подмосковные «Химки» сыграют в Российской премьер-лиге
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Макгрегор пожелал выздоровления отцу Нурмагомедова Макгрегор пожелал выздоровления отцу Нурмагомедова Нурмагомедов поддержал проигравшего бой Фергюсона Нурмагомедов поддержал проигравшего бой Фергюсона Стало известно о тяжелом состоянии отца Хабиба Нурмагомедова Стало известно о тяжелом состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
MMA , Тони Фергюсон , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клубы АПЛ потеряют огромные деньги
Клубы АПЛ потеряют огромные деньги
В РУСАДА прокомментировали применение Логиновым допинга
В РУСАДА прокомментировали применение Логиновым допинга
ISU обновил стоимость элементов в фигурном катании
ISU обновил стоимость элементов в фигурном катании
Футболиста «Сочи» обвинили в краже автомобиля
Футболиста «Сочи» обвинили в краже автомобиля
«Зенит» и Семак договорились о контракте
«Зенит» и Семак договорились о контракте
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи
00:51
Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи
Фигурное катание Прочее
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
00:39
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение