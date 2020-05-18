Отец Нурмагомедова не может разговаривать

Стало известно о серьезном поражении легких у отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к семье Нурмагомедовых.

По информации агентства, состояние Нурмагомедова-старшего остается тяжелым.

«Есть серьезное поражение легких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование», — заявил источник.

16 мая комментатор Рамазан Рабаданов заявил, что тренер пробыл в коме семь дней и перенес инсульт после операции на сердце, проведенной 13 мая. По мнению Рабаданова, осложнения могли быть вызваны пневмонией.

Нурмагомедов-старший был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Через неделю его состояние ухудшилось, и он был переведен в московский военный госпиталь.