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Стало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова 

Lenta.ru и ещё 15 2 часа назад
Отец Нурмагомедова не может разговаривать
Фото: @abdulmanap.nurmagomedov
Стало известно о серьезном поражении легких у отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к семье Нурмагомедовых.
По информации агентства, состояние Нурмагомедова-старшего остается тяжелым.
«Есть серьезное поражение легких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование», — заявил источник.
16 мая комментатор Рамазан Рабаданов заявил, что тренер пробыл в коме семь дней и перенес инсульт после операции на сердце, проведенной 13 мая. По мнению Рабаданова, осложнения могли быть вызваны пневмонией.
Нурмагомедов-старший был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Через неделю его состояние ухудшилось, и он был переведен в московский военный госпиталь.
Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России. Его сын Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе.
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Комментарии 1
MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов
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