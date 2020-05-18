Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
×
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
×
Эйбар Эйбар
Леганес
Леганес
×
Валенсия Валенсия
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Осасуна Осасуна
Мальорка
Мальорка
×
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
24 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Мальорка Мальорка
Алавес
Алавес
×
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад

Отца Хабиба подключили к ИВЛ 

Вероника Полынина 29 минут назад
Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
По данным телеграм-канала Mash, у Нурмагомедова-старшего подтвердился коронавирус, существует опасность отека легких.
Как сообщал «Рамблер», 24 апреля 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в больницу в Махачкале с подозрением на пневмонию. Поначалу он чувствовал себя хорошо и даже делал по утрам зарядку, несмотря на прописанный ему лежачий режим. Впоследствии тренеру стало хуже и его положили в общую реанимацию. Спустя неделю его состояние ухудшилось, было принято решение перевезти Нурмагомедова-старшего в Москву. 3 мая у него случился инсульт, врачи ввели его в состояние медикаментозного сна.
MMA , Видео , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайсон рассказал о единственной драке в тюрьме
Тайсон рассказал о единственной драке в тюрьме
Отец Хабиба вышел из комы
Отец Хабиба вышел из комы
Чемпионка ММА решила наказать тренера-педофила
Чемпионка ММА решила наказать тренера-педофила
УЕФА перенёс женский ЧЕ по футболу на 2022 год
УЕФА перенёс женский ЧЕ по футболу на 2022 год
«Ливерпуль» готов подписать Мертенса
«Ливерпуль» готов подписать Мертенса
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Отца Хабиба подключили к ИВЛ
01:21
Отца Хабиба подключили к ИВЛ
MMA
Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи
00:51
Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи
Фигурное катание Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение