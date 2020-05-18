Отца Хабиба подключили к ИВЛ 

Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
По данным телеграм-канала Mash, у Нурмагомедова-старшего подтвердился коронавирус, существует опасность отека легких.
Как сообщал «Рамблер», 24 апреля 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в больницу в Махачкале с подозрением на пневмонию. Поначалу он чувствовал себя хорошо и даже делал по утрам зарядку, несмотря на прописанный ему лежачий режим. Впоследствии тренеру стало хуже и его положили в общую реанимацию. Спустя неделю его состояние ухудшилось, было принято решение перевезти Нурмагомедова-старшего в Москву. 3 мая у него случился инсульт, врачи ввели его в состояние медикаментозного сна.