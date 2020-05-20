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Родовое село Хабиба Нурмагомедова закрыли на полный карантин из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 42 1 час назад
Родовое село Нурмагомедова закрыли на карантин
Фото: Борис Войцеховский
В Дагестане родовое село российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова — Сильди — закрыли на полный карантин. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал глава администрации поселения, дядя спортсмена Абдурахман Абдурахманов.
По его словам, въезд и выезд из села закрыт уже три недели, с 1 мая. Причиной этого стала вспышка коронавирусной инфекции в местном райцентре Агвали.
Абдурахманов пожаловался, что в селе возникли перебои с поставкой продуктов.
«Пока [жители] сидят на запасах, но те заканчиваются», — сказал он.
19 мая президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев рассказал о сложной ситуации в Дагестане из-за пандемии коронавируса. По словам функционера, беда пришла почти в каждый дом в республике. Он также отметил, что в больницах и других медучреждениях нет необходимых лекарств, не хватает койко-мест, аптеки взвинтили цены, а адресной помощи не оказывается.
17 мая о плачевной ситуации в связи с распространением коронавируса в Дагестане рассказал бывший боец смешанного стиля (MMA) Магомедхан Гамзатханов. Среди заболевших Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
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Комментарии
MMA , Абдурахман Абдурахманов , Абдулманап Нурмагомедов , Осман Кадиев , Хабиб Нурмагомедов , Lenta.ru
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