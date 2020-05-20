Шлеменко рассказал о переговорах с UFC

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко высказался о переговорах с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) по поводу контракта.

"Мы ведем переговоры, у нас нет разговора про стандартный контракт. Для тех людей, кто сейчас туда (в UFC) заходит, это является счастьем, ведь они молодые спортсмены. Я уже не молодой проспект, а бывший чемпион Bellator, у меня много титулов и боев", — цитирует Шлеменко ТАСС.

36-летний россиянин одержал 59 побед и потерпел 13 поражений в профессиональной карьере. Еще один поединок был признан несостоявшимся.