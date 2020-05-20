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Российский боец Шлеменко рассказал о переговорах с UFC 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Шлеменко рассказал о переговорах с UFC
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко высказался о переговорах с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) по поводу контракта.
"Мы ведем переговоры, у нас нет разговора про стандартный контракт. Для тех людей, кто сейчас туда (в UFC) заходит, это является счастьем, ведь они молодые спортсмены. Я уже не молодой проспект, а бывший чемпион Bellator, у меня много титулов и боев", — цитирует Шлеменко ТАСС.
36-летний россиянин одержал 59 побед и потерпел 13 поражений в профессиональной карьере. Еще один поединок был признан несостоявшимся.
Ранее Шлеменко посмеялся над экс-бойцом Олегом Тактаровым, который бросил вызов бывшему чемпиону мира по боксу Майку Тайсону.
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MMA , Александр Шлеменко , Майк Тайсон , ИТАР-ТАСС
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