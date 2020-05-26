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Нурмагомедов напомнил UFC о своем рекорде 

Lenta.ru и ещё 20 2 часа назад
Нурмагомедов напомнил UFC о своем рекорде
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram напомнил UFC о своем рекорде в поединке против американца Абеля Трухильо.
Нурмагомедов рассказал, что за месяц до боя повредил боковые связки колена, из-за чего поменял тактику и установил рекорд по количеству тейкдаунов.
«Просто хватаешь и бросаешь в течение 15 минут боя без остановки. Если есть желание, решение всегда найдется», — написал он.
Россиянин — действующий чемпион UFC в легком весе. Он одержал 28 побед в карьере (12 из них под эгидой UFC). Спортсмен защитил пояс дважды: в октябре 2018-го Нурмагомедов одолел бывшего чемпиона ирландца Конора Макгрегора, а спустя год победил временного чемпиона американца Дастина Порье.
Поединок между Нурмагомедовым и Трухильо состоялся в 2013 году. Россиянин одержал победу единогласным решением судей, проведя за бой 21 тейкдаун, что является рекордом UFC.
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