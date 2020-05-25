Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
4 0
Унион Унион
23 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Боруссия Д Боруссия Д
Боруссия М
Боруссия М
1 3
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Вердер Вердер
24 мая

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
0 5
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
2 2
Фортуна Фортуна
26 мая

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
19:30
Бавария Бавария
Байер
Байер
21:30
Вольфсбург Вольфсбург
Вердер
Вердер
21:30
Боруссия М Боруссия М
27 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
19:30
Герта Герта
Унион
Унион
21:30
Майнц Майнц
Аугсбург
Аугсбург
21:30
Падерборн 07 Падерборн 07
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг

Нурмагомедов отказался от теста на коронавирус после заражения отца 

Lenta.ru 6 часов назад
Хабиб отказался от теста на коронавирус
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов отказался от теста на коронавирус после заражения его отца Абдулманапа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, спортсмену, сопровождающему отца в московской клинике, предложили пройти полное обследование и сдать тест на COVID-19. Боец в ответ попросил уделить все внимание больному, который находится в реанимации.
19 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший во второй раз впал в кому. Его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения крови кислородом. Уточнялось, что пациент не может дышать самостоятельно.
20 мая глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев объяснил тяжелое состояние Нурмагомедова-старшего. По его словам, Абдулманап около десяти дней на начальном этапе заболевания не получал в Дагестане необходимой помощи.
Видео дня. Как изменились футболисты за время самоизоляции
Последние новости
ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны Собянин объявил о новом смягчении ограничений в Москве Собянин объявил о новом смягчении ограничений в Москве Байден покинул подвал, помолчал и возобновил борьбу за президентство Байден покинул подвал, помолчал и возобновил борьбу за президентство
MMA , Камил Гаджиев , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Погребняка ухудшилось
Состояние Погребняка ухудшилось
Ведущая Первого подала в суд на Кокорина и Мамаева
Ведущая Первого подала в суд на Кокорина и Мамаева
«Все скоро узнают»: Загитова готовит сюрприз
«Все скоро узнают»: Загитова готовит сюрприз
LEON Warriors: воины MMA
LEON Warriors: воины MMA
Красотки ММА на карантине
Красотки ММА на карантине
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение